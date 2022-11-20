التجار الباكستانيون يبدون اهتمامهم بشراء الشاي والبن من إثيوبيا

أعرب التجار الباكستانيون عن اهتمامهم بشراء الشاي والبن من إثيوبيا بأسعار معقولة، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية اليوم السبت.

وقال أعضاء وفد مشترك من اتحاد غرفة التجارة والصناعة الباكستاني، ورابطة الشاي الباكستانية، في اجتماع مع جمال بكير عبد الله السفير الإثيوبي المفوض فوق العادة إن "هناك طلبا ضخما على الشاي والقهوة في باكستان، لكن الاتصال وآليات مراقبة الجودة والروابط المؤسسية بين الدولتين هي الحاجة المطلوبة الآن".

وذكر السفير أن العمل على تأسيس الاتصال والروابط المؤسسية بين الدولتين من أجل التعاون الاجتماعي والاقتصادي والسياسي جار بصورة مكثفة، و"مراقبة الجودة كانت صارمة في إثيوبيا واطمئنوا إلى أنه لن تكون هناك مساومة بشان جودة شحنات الشاي والبن المصدرة من إثيوبيا".

وأوضح أنه سيتم اتخاذ إجراءات بناء الثقة من أجل التجار الباكستانيين بحيث ترتقي العلاقات الثنائية بين الدولتين إلى المستوى التالي.