قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، إن روسيا أطلقت نحو 4700 صاروخ على أهداف في أوكرانيا منذ بدء الحرب.

وقال زيلينسكي اليوم الأحد في رسالة بالفيديو للمنظمة الدولية للدول الناطقة بالفرنسية (الفرنكفونية) التي يلتقي ممثلوها في مدينة جربة التونسية "لقد تم حرق المئات من مدننا فعليا وقتل آلاف الأشخاص، كما تم ترحيل مئات الآلاف إلى روسيا".

وتابع "كما غادر ملايين الأشخاص أوكرانيا بحثا عن ملاذ من الحرب في دول أخرى".

وذكر زيلينسكي أن يوم الثلاثاء الماضي فقط، أطلقت روسيا نحو 100 صاروخ على أوكرانيا "100 صاروخ مختلف ضد بلادنا، ضد مباني سكنية، ضد شركات، ضد محطات طاقة".

وأشار إلى أنه نتيجة لهذه الهجمات، يعيش أكثر من 20 مليون شخص حاليا بدون كهرباء، وطالب زيلينسكي من أعضاء المنظمة مساعدة بلاده.

وأضاف "أوكرنيا تريد السلام حقا. ولكن لاستعادة السلام، نحتاج للدعم". وأوضح أن العودة إلى السلام ممكنة تماما "ولكنها ممكنة إذا أدرك كل شخص في العالم أنه لا أحد في العالم يستحق أن يعيش يوما واحدا تحت ويلات الإرهاب".