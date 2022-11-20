مهاتير محمد يخسر مقعده بالبرلمان الماليزي للمرة الأولى منذ 53 عاما

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خسر رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد، مقعده في البرلمان بالانتخابات التشريعية.

وتعد هذه الهزيمة الأولى التي تلحق بمهاتير محمد (97 عاما) منذ نحو 53 عاما، في الوقت الذي تكبد فيه ائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم خسارة في عدد مقاعد البرلمان التي يسيطر عليها، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وفاز بالمقعد الذي تنافس عليه محمد، مرشح من التحالف الوطني الذي يقوده رئيس وزراء سابق آخر وهو محيي الدين ياسين.

وأظهرت النتائج الأولية من لجنة الانتخابات أن الجبهة جاءت في المرتبة الثالثة بعد ائتلاف زعيم المعارضة أنور إبراهيم، وتحالف محيي الدين ياسين رئيس الوزراء السابق (الوطني).

وتصدّر التحالف الإصلاحي بقيادة إبراهيم السباق البرلماني بـ 82 مقعدًا، بينما حصل التحالف الوطني على 73 مقعدًا.

ويجري التحالفان الفائزان محادثات لتشكيل حكومة ائتلافية، ويحتاج قرار تشكيل الحكومة موافقة 112 نائبًا على الأقل.

وكانت الانتخابات العامة مقررة في سبتمبر 2023، لكن ضغوطا تعرض لها رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب من حزبه الحاكم، أدت لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

وتدفق حوالى 21 مليون ناخب مسجل إلى مراكز الاقتراع رغم المخاوف من أن تعطل الأمطار الموسمية الغزيرة عملية التصويت في بعض المناطق.