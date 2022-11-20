الأردن يعلن مغادرة سفينة تسببت في تلوث نفطي بعد دفع الغرامة

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأحد، مغادرة السفينة المتسببة في تلوث نفطي قبل شهرين في مياه خليج العقبة.



ونقلت وكالة "عمون"، عن مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الدكتور نضال المجالي، تأكيده مغادرة السفينة "فلور أوف سي" ميناء العقبة.



وقال المجالي إن الشركة المالكة للسفينة التزمت بدفع مبلغ مليون دينار (1.41 مليون دولار أمريكي) كغرامة لدى محكمة العقبة".



وأشار إلى أن المحكمة قررت الغرامة نتيجة التسريب النفطي من السفينة والذي تسببت في تلويث مياه ومناطق من سواحل العقبة قبل شهرين.



ووفقا للوكالة، عملت السلطات الأردنية على إزالة مخلفات الأضرار البيئية التي نجمت عن حادثة التلوث، كما استوفت كافة الإجراءات القانونية بحق المتسبب.