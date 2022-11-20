طالبان تغير اسم الجامعة الأمريكية في أفغانستان إلى الجامعة الأفغانية الدولية

أعلن وزير التعليم العالي المعين حديثا في حكومة حركة طالبان الأفغانية مولوي ندا محمد نديم، تغيير اسم الجامعة الأمريكية في أفغانستان إلى الجامعة الأفغانية الدولية.

وذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد، أن وزير التعليم العالي، الذي شغل منصب حاكم طالبان في كابول من قبل، قال، في خطابه أمام طلاب الجامعات في بلخ، إنه تم تغيير اسم الجامعة، وأنها ستقدم برامج الدراسات العليا فقط.

تأسست الجامعة الأمريكية في عام 2006، لتصبح أول جامعة خاصة للفنون الحرة في البلاد بها برامج ومعايير أكاديمية موحدة دوليا.

وتم إغلاق الجامعة في أغسطس من العام الماضي عندما سيطرت حركة طالبان على أفغانستان.

وقال الأستاذ السابق في الجامعة الأمريكية عمر صدر إنه تم إرسال الطلاب إلى كلية "بارد" في الولايات المتحدة، والجامعة الأمريكية بآسيا الوسطى، والجامعة الأمريكية في السليمانية بالعراق.