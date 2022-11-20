رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إصدار قرارات ضدنا لن يعطل سير برامجنا النووية

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، إن إصدار قرارات متعددة ضد إيران لن يعطل سير برامجها النووية، وإن هذه البرامج تسير وفق قانون العمل الاستراتيجي للبرلمان.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، اليوم الأحد، أن إسلامي قال، بشأن القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران: "لقد قلنا بالفعل إن إصدار القرار هو إجراء غير بناء للحفاظ على أقصى قدر من الضغط، ولن يساعد الأطراف الأخرى على حل القضايا القائمة".

وأضاف إسلامي: "سمعنا مدير عام الوكالة وهو يشدد على أن إصدار القرار لن يساعد في دفع الأمور إلى الأمام".

وتابع: "يبدو أن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة معتادة على استخدام أساليب ضغط مختلفة، بما في ذلك إصدار قرارات وعقوبات، ومن الواضح أن مثل هذه الضغوط لن تنتهي".

وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "هذا التصرف الخاطئ والموافقة على القرار ضد بلدنا سيأتي برد قوي من إيران كما قيل من قبل".

وقال إن كل البرامج التي تتبعها المنظمة على الساحة الوطنية هي من أجل "رفاهية وتقدم" الأمة الإيرانية.