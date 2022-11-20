رئيس كينيا يبدأ جولة خارجية لزيارة الكونغو وكوريا الجنوبية

يتوجه اليوم الأحد الرئيس الكيني المنتخب حديثًا وليام روتو، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لإجراء محادثات قبل التوجه إلى كوريا الجنوبية غدا الاثنين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن حسين محمد المتحدث باسم مجلس الدولة الكيني قوله في بيان على موقع تويتر، إن الرئيسين الكيني وليام روتو والكونغولي، فيليكس تشيسكيدي يعتزمان مناقشة الجهود الإقليمية لاستعادة السلام والأمن في الكونغو الديمقراطية الغنية بالمعادن .

وكان البرلمان الكيني، قد وافق خلال الشهر الجاري على نشر 904 من أفراد القوات المسلحة الكينية لمساعدة حكومة الكونغو في الحد من أعمال العنف.

واحتدم الصراع في شرقي الكونغو منذ تسعينيات القرن الماضي إثر انتشار العنف عبر الحدود في أعقاب الإبادة الجماعية في رواندا . وأدى تصاعد التوترات إلى زيادة خطر تجدد القتال بين الدول المتجاورة. وتنشط أكثر من 100 من الجماعات المسلحة في المنطقة الغنية بالذهب والأخشاب والموارد الطبيعية الأخرى بالكونغو الديمقراطية .



ويناقش الرئيس الكيني خلال زيارته لكوريا الجنوبية، فرص الشراكة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصحة العامة فضلا عن توقيع اتفاقيات تجارية وذلك حسبما ذكرت الحكومة الكينية.