روسيا: نؤيد التفاوض على حلول دبلوماسية حول العملية التركية في سوريا والعراق

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف اليوم الأحد، في تعليق له على العملية الجوية التركية في شمال سوريا والعراق، إن موسكو كانت دائما تقف إلى جانب "الحلول التفاوضية".

وقال بوجدانوف في تصريحات لوكالة تاس الروسية "من الضروري تحليل (الوضع)، لأننا كنا دائمًا نفضل الحلول التفاوضية، ولطالما كانت هناك اتصالات مع جميع البلدان المشاركة (في جهود التسوية)".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت أنقرة قد أبلغت موسكو بشأن عمليتها، أشار بوجدانوف إلى أن تركيا "تخطط لها منذ فترة طويلة وتتحدث عنها".

وتابع "من الضروري إيجاد حل سياسي، والتحدث على أساس مقبول للجميع، مع الأخذ في الاعتبار أن الأهم هو الاعتراف المتبادل بالسيادة والسلامة الإقليمية بين سوريا وتركيا.

وتنفذ تركيا عملية جديدة، أطلق عليها اسم كلاو سورد، في سوريا والعراق وشاركت فيها وحدات مدفعية وأكثر من 50 طائرة حربية و 20 طائرة بدون طيار. ونفذت غارات على مواقع انتشار حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الشعبية.