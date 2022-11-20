أمين مجلس التعاون الخليجي: الغرب أدرك متأخرا تحذيراتنا من تهديدات إيران بالمنطقة والعالم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، بأن دعم إيران لدول أخرى بالمسيرات جعل الغرب يفهم أخيرا ما حذرنا منه.

وأوضح أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن الغرب فهم متأخرا تحذيراتنا من تهديدات إيران بالمنطقة والعالم.

وكان الحجرف أكد خلال لقائه برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على أهمية الدفع بمجالات التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وذلك لخدمة المصالح المشتركة.

وخلال الاجتماع تم استعرض عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض العلاقات الخليجية - الأوروبية و ضرورة دفع مجالات التعاون وتعزيزها.

كما تم استعراض ملف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين وأهمية دعوة الفرق الفنية لاستعراض مستجداتها وذلك لخدمة المصالح.