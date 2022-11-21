زيلينسكي يطالب المنظمة الدولية للفرنكوفونية بدعم أوكرانيا لاستعادة السلام

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، المنظمة الدولية للفرنكفونية، بدعم بلاده من أجل استعادة السلام، قائلا: "أوكرانيا تريد السلام، لكنها تحتاج إلى دعم لاستعادته".

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن زيلينسكي قوله -في خطابه بالفيديو أمام أعضاء المنظمة الدولية للفرنكوفونية- إن "أوكرانيا تعرضت لأكثر من مائة ضربة صاروخية يوم الثلاثاء الماضي، استهدفت المدن والعمارات السكنية والشركات ومحطات توليد الكهرباء".

وأشار إلى أنه "يوجد أكثر من 20 مليون شخص بدون كهرباء، كان هذا هو الضرر الذي لحق بنظام الطاقة، وتم إغلاق المفاعلات في اثنتين من محطات الطاقة النووية في أوكرانيا بسبب الأضرار التي لحقت بمحطات الطاقة بسبب الصواريخ".

ولفت زيلينسكي إلى أن "أوكرانيا تريد استعادة السلام، إلا أن هذا يجب أن يتم وفقا للمعادلة الأوكرانية، وهي السلامة النووية والأمن الغذائي وأمن الطاقة والإفراج عن جميع الأسرى والمبعدين وتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا والنظام العالمي وانسحاب القوات الروسية ووقف الأعمال العدائية وإعادة العدالة ومنع التصعيد".

وتابع زيلينسكي أن "أوكرانيا تريد السلام حقا، ولكن من أجل استعادة السلام، نحتاج إلى دعمكم".