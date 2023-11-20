بدء أعمال قطع عدة أشجار نالت شهرة في أيرلندا الشمالية

بدأت في أيرلندا الشمالية اليوم الإثنين، أعمال قطع عدة أشجار اكتسبت شهرة بعد ظهورها في المسلسل التليفزيوني "لعبة العروش".

وسوف يتم قطع ستة أشجار في منطقة دارك هدجيز وإجراء أعمال تشذيب لعدة أشجار أخرى.

واكتسب "نفق الأشجار" في مقاطعة أنتريم بأيرلندا الشمالية شهرة بعد ظهوره في المسلسل التليفزيوني الخيالي، وأصبح يجتذب الآن أعداد غفيرة من السائحين من مختلف أنحاء العالم.

غير أنه أثيرت مخاوف بشأن حالة العديد من هذه الأشجار، وهي من نوعية الزان، بعد أن اقتلعت عواصف بعضها في السنوات الأخيرة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه ميديا".

وبدأت أعمال قطع الأشجار اليوم الاثنين أثناء تواجد بعض السائحين لزيارة المكان.

وصرح ميرفين ستوري رئيس صندوق الحفاظ على منطقة دارك هدجيز، أن قرار قطع الأشجار جاء بعد صدور تقريرين بضرورة إزالة بعضها لدواعي السلامة.

واستطرد أن "ظهور هذه الأشجار لمدة ثماني ثوان في مسلسل لعبة العروش قام بتغيير طريق بريجاج ومنطقة دارك هيدجز للأبد، ولقد جاءنا اليوم رغم إغلاق الطريق أشخاص من كاليفورنيا".

وأضاف: "رغم أننا كنا نريد أن تبقى هذه الأشجار إلى الأبد، فالواقع أن ذلك لن يحدث رغم أن بعضها يبلغ من العمر 300 عام، وبالتالي من الضروري تنفيذ أعمال إزالتها".