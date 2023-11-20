فريق سيدات طائرة الأهلي يهزم الواي في الدوري

حقق فريق كرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الواي بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدمت خلالها اللاعبات مباراة كبيرة بفضل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني بقيادة إبراهيم فخر الدين.

انتهى الشوط الأول بتقدم «سيدات طائرة الأهلي» بنتيجة 25-5، ثم استمر التفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-8، وحسم الفريق المباراة بالفوز في الشوط الثالث 25-15.

ومن المقرر أن يواجه «سيدات طائرة الأهلي» الجمعة فريق الاتحاد السكندري، في تمام الرابعة عصرًا على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة.