ساسة إسرائيليون يدفعون في اتجاه تطبيق عقوبة الإعدام على الإرهابيين

يعكف نواب إسرائيليون الآن على تحريك مشروع قانون من شأنه تسهيل تنفيذ عقوبة الإعدام ضد "الإرهابيين" المدانين.

وناقشت لجنة الأمن القومي بالكنيست (البرلمان) اليوم الإثنين، مشروع قانون اقترحه حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، الذي يشارك في الائتلاف الحاكم في إسرائيل.

والهدف من القانون هو التمكن من فرض عقوبة الإعدام على جرائم القتل التي ترتكب بسبب دوافع عنصرية.

وفي الضفة الغربية المحتلة، من المقرر أن يتم تخويل المحاكم العسكرية بإصدار أحكام بالإعدام بأغلبية بسيطة.

وكان أغلبية الأعضاء صوتوا في مارس الماضي لصالح مشروع القانون المثير للخلاف.

وأدت هجمات عناصر حماس في السابع من أكتوبر الماضي والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص واحتجاز حوالي 240 رهينة واقتيادهم إلى قطاع غزة، إلى منح التشريع قدرا من الزخم.

ويلزم ثلاث قراءات أخرى من قبل البرلمان قبل أن يصبح القانون ساري المفعول.

وكانت محاولات سابقة لاستحداث عقوبة الإعدام بحق "الإرهابيين" قد باءت بالفشل في الماضي.

ويذكر أن إسرائيل ألغت عقوبة الإعدام في جرائم القتل في عام 1954.

ولا يزال القانون الإسرائيلي يسمح بفرض عقوبة الإعدام في قضايا معينة، على سبيل المثال، ضد المجرمين النازيين أو الخيانة العظمى في وقت الحرب.

لكن تنفيذ حكم الإعدام بحق النازي الشهير أدولف أيخمان في عام 1962، كان هو آخر مرة يتم فيها تطبيق هذا الحكم الذي أصدرته محكمة عادية في إسرائيل.

وكتب وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم: "كلنا شاهد ما حدث في السابع من أكتوبر عندما دخل النازيون، هم لم يفرقوا بين اليسار واليمين، بين مسن وطفل، بين يهود وعرب"، بحسب ادعائه.