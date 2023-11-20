 تركيا: تحييد 10 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق - بوابة الشروق
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تركيا: تحييد 10 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أنقرة - د ب أ
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 9:11 م | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 9:11 م

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، تحييد 10 إرهابيين من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه " شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان، أن القوات المسلحة تواصل "بكل حزم" عملياتها ضد رهابيي "بي كيه كيه " في منطقة عملية "المخلب- القفل" شمالي العراق التي كانت قد أطلقتها في شهر أبريل عام 2022.

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذي يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية.

وتشن تركيا هجمات ضد حزب "بي كيه كيه " داخل أراضيها وفي سوريا وشمال العراق ردا على هجمات الحزب.

ووفقا لبيانات تركية ، تسبب الحزب في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي


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