أردوغان يزور الجزائر الثلاثاء وقطاع غزة في صلب المحادثات

ذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور الجزائر يوم غد الثلاثاء، لبحث ملفات ثنائية وإقليمية ودولية خاصة الأوضاع في قطاع غزة.

وتحدث بيان سابق لوزارة الخارجية الجزائرية بمناسبة الزيارة التي قام بها الوزير أحمد عطاف إلى تركيا مطلع الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الماضي، عن "القمة المقبلة التي ستجمع قريبا الرئيسين التركي والجزائري، بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين".

وكان أردوغان قد وافق على دعوة رسمية لزيارة الجزائر، وجهها له تبون خلال زيارة الأخير إلى أنقرة في 22 يوليو الماضي، وجرى خلالها الاتفاق على حزمة مشاريع استثمارية واقتصادية.

ورجحت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن تكون الأوضاع الملتهبة في قطاع غزة في صلب المحادثات المرتقبة بين تبون وأردوغان، خاصة وأن الرجلين والبلدين على توافق تام مما يحدث على الأرض وحتى من ردود أفعال الحكومات الغربية "تجاه الجرائم الوحشية والبربرية التي يرتكبها الكيان الصهيوني "بحق المدنيين من الرضع والأطفال والنساء والشيوخ.