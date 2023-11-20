رئيس وزراء سلوفاكيا يقاطع وسائل الإعلام التي تنتقد سياساته

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قرر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو مقاطعة وسائل الإعلام التي تنتقد سياساته، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاسر" في براتيسلافا اليوم الإثنين، نقلا عن مكتب فيكو.

وسيقطع فيكو، الذي تولى منصبه في نهاية الشهر الماضي، جميع الاتصالات مع صحيفتي "دينيك إن"، و"إس إم إي" والقناة التلفزيونية "ماركيزا" وخدمة الأخبار الإلكترونية أكتيواليتي دوت إس كيه".

ويتهم فيكو، الذي يقود حزب "سمير-إس دي" اليساري القومي، وسائل الإعلام باتخاذها "مواقف سياسية غير ودية" بناء على معلومات يراها "غير صحيحة" أو "غير كاملة".

وأعرب ماتوس كوستولني رئيس تحرير صحيفة "دينيك إن" عن غضبه، وقال إنه يعتقد أن هذه الخطوة غير قانونية، لأن رئيس الحكومة ملزم بالحفاظ على التواصل مع جميع وسائل الإعلام.

ويرأس فيكو، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لفترتين سابقتين، الآن ائتلافا يضم حزبا ديمقراطيا اجتماعيا وحزبا قوميا.

وقام فيكو عند توليه مهام منصبه للمرة الثالثة، بفرض حظر على شحنات الأسلحة الحكومية إلى أوكرانيا.

واستقال فيكو في عام 2018 ردا على الغضب العام من مقتل الصحفي الاستقصائي يان كوتشياك.