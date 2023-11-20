 انفجار بركان في بابوا غينيا الجديدة وارتفاع سحب الرماد إلى 1500 متر - بوابة الشروق
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انفجار بركان في بابوا غينيا الجديدة وارتفاع سحب الرماد إلى 1500 متر

بانكوك (د ب أ)
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 5:40 م | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 5:40 م

انفجر بركان أولوان في بابوا غينيا الجديدة وانبعثت منه سحب الرماد البركاني إلى ارتفاع يزيد عن 1500 متر، حسبما ذكر المركز الاستشاري للرماد البركاني في أستراليا.

جدير بالذكر أن بركان أولوان هو بركان طبقي مخروطي الشكل يصل ارتفاعه إلى 2300 متر، ويقع على جزيرة بريطانيا الجديدة. وتوجد في المنطقة العديد من البراكين.

وانفجر البركان عدة مرات منذ عام 1970، وراح ضحيته أكثر من ألف شخص. وحدث انفجار رئيسي لبركان أولوان عام 2019، حيث تصاعد الرماد البركاني إلى ارتفاع 16700 متر، ولوث مياه الشرب في المناطق المجاورة.

وتقع جزيرة بريطانيا الجديدة، التي يقطنها قرابة نصف مليون نسمة، في أرخبيل بيسمارك شمال أستراليا، ويمثل أولوان أعلى قمة جبلية في الجزيرة.

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