الاتحاد الأوروبي يمدد الإعفاءات من قواعد المساعدات الحكومية خلال الأزمات وسط خطر ارتفاع أسعار الطاقة

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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أنها سوف تمدد فترة الاعفاءات من قواعد المساعدات الحكومية التي تتسم بالصرامة في العادة لمدة ستة شهور لمواجهة الارتفاع المحتمل لأسعار الطاقة خلال الشتاء المقبل.

وقال مفوض شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي ديديه ريندرز ، إن الاعفاءات كانت تمثل "أداة مهمة تسمح للدول الأعضاء بتقديم الدعم اللازم بشكل عاجل للشركات وقت حدوث صدمة اقتصادية استثنائية".

يذكر أن المفوضية قد بدأت في تطبيق الاعفاءات من قواعدها الخاصة بالمساعدات الحكومية في 2020، عندما ضربت جائحة كوفيد - 19 اقتصاد القارة.

وتم تعديل قواعد الأزمات في 2020 عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل هائل في التكتل، ومن المقرر إلغاؤها تدريجيا.

لكن عقب قرار اليوم يمكن لبلدان الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات بقيمة 25ر2 مليون يورو (46ر2 دولار) لكل شركة في معظم القطاعات وتعويض التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء حتى يونيو 2024.