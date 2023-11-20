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غرق سفينة شحن تركية في البحر الأسود

بترا
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 10:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 10:54 ص

أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، غرق سفينة شحن على متنها طاقم مكون من 12 فردا قبالة ساحل البلاد على البحر الأسود؛ جراء عاصفة أثرت على البلاد أمس الأحد.

وبحسب صحيفة "حرييت"، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن السلطات لم تتمكن من الاتصال بالطاقم، جراء الظروف الجوية الصعبة، مشيرا إلى غرق السفينة بعد اصطدامها بحاجز أمواج قوية.

ومن جهته، أوضح مكتب حاكم إقليم زونجولداق، أن قبطان سفينة الشحن "كافكامتلر" التي ترفع العلم التركي، أبلغ صباح أمس الأحد بأن السفينة انجرفت نحو حاجز أمواج قبالة إقليم "إيريجلي" الواقع شمال غرب البلاد.

وأشار المكتب، إلى أن سوء الأحوال الجوية حال دون إجراء الطائرات والسفن عمليات بحث حتى الآن، مؤكدا بدء أنشطة البحث والإنقاذ على الفور بعد تحسن الظروف الجوية.

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