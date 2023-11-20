مكتب الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال يُصر على إعدام القطاع الصحي

قال مدير عام مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن «محاصرة وتضييق الخناق بشكل أكبر على المستشفى الإندونيسي، جريمة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال أمام عدسات الكاميرات».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، اليوم الاثنين، أن «المستشفى يعاني معاناة كبيرة»، ذاكرا أن «جيش الاحتلال قصف المستشفى بشكل مباشر وبدون إنذار».

وأشار إلى أن «المستشفى يأوي آلاف الجرحى والمرضى والأطقم الطبية والنازحين»، لافتًا إلى أن «القانون الدولي يحمي تلك المستشفيات، التي تعد مؤسسات صحية تقدم الخدمة لآلاف المواطنين».

وتابع: «الاحتلال يُصر على إعدام القطاع الصحي في غزة»، مُحملًا الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسئولية عن ذلك، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة التي أعطت الضوء الأخضر لاقتحام المستشفيات.

وذكر أن «مستشفى الشفاء تحول إلى ثكنة عسكرية لجيش الاحتلال»، موضحًا أن «الاحتلال كان يحرض على الشفاء منذ سنوات طويلة وقصفه بعد المحاصرة لعدة أيام».

ولفت إلى أن الاحتلال بدأ إطلاق النار على المستشفى الإندونيسي والأحزمة النارية بشكل مباشر عليه، الأمر الذي أدى إلى إصابة الأطقم الطبية بشكل مباشر.

وأوضح أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن سقوط أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5500 طفل، وما يزيد عن 3500 امرأة، إضافة إلى استشهاد أكثر من 200 كادر بالطاقم الطبي.

وأكد أن «الأطقم الطبية والصحية لن تغادر المستشفيات»، معقبًا: «تواصلنا مع الأطباء قبل ساعتين وقالوا لنا بالحرف الواحد، إما أن نموت ونستشهد داخل المستشفى، لا خيار أمامهم.. إما الصمود أو الشهادة».