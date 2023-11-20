 جيش الاحتلال يزعم: القوات البرية تتقدم في غزة وفق البرنامج المحدد.. والأمر يتطلب وقتا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال يزعم: القوات البرية تتقدم في غزة وفق البرنامج المحدد.. والأمر يتطلب وقتا

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 8:43 م | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 8:43 م
زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، أن القوات البرية الإسرائيلية تتقدم في قطاع غزة وفق البرنامج المحدد لها، وهو ما يتطلب وقتا.

وقال خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، إن عمليات يشنها سلاح الجو الإسرائيلي لتأمين القوات البرية في غزة.

وأضاف أن هناك مراحل للحرب، وأن جيش الاحتلال يُجري تحديثات وتقييمات بشكل يومي.

وأشار إلى إلغاء استدعاء عدد من جنود الاحتياط للمحافظة على الاقتصاد الإسرائيلي،ومن ثم ستتم إعادتهم مرة أخرى، ما يُمهّد للقتال لمرحلة طويلة.

ومنذ 45 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

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