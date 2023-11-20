سيناتور روسي: الموقف الإيجابي في أوروبا الغربية تجاه إسرائيل قد يتغير

أكد السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، أن الموقف الإيجابي في أوروبا الغربية تجاه إسرائيل قد يتغير.

وقال بوشكوف: "الموقف الإيجابي في أوروبا الغربية تجاه إسرائيل قد يتغير، وإذا كانوا يتوقعون احتواء الصراع باستخدام الاتصالات والمال والوسائط، فقد لا يكون ذلك دقيقا".

كتب بوشكوف على تيلغرام: "لا لندن ولا برلين ولا تل أبيب يفهمون أن نمو السكان المسلمين في بريطانيا وفرنسا ودول أوروبا الغربية الأخرى يؤثر على المناخ العام والجو السياسي فيما يتعلق بإسرائيل".

وتابع: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مثل أي سياسي يركز على الحاضر، لا يفكر في العواقب طويلة المدى لإسرائيل لعامل مثل النمو الدراماتيكي للسكان المسلمين. لكن ستكون هناك عواقب بلا شك".

وفي اليوم الـ44 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.