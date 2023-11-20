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نور الشربيني تحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاعبات الإسكواش

محمد عبد المحسن
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 3:58 م | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 3:58 م

حافظت نور الشربيني، على صدارة التصنيف العالمي للاعبات الإسكواش، الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش «PSA».

وصدر التصنيف الجديد للاعبات الإسكواش اليوم، الإثنين، بعد نهاية بطولة سنغافورة الأخيرة والتي توجت بلقبها البلجيكية نيلي جيليس عقب فوزها على شقيقتها تيني جيليس في المباراة النهائية.

وواصلت نور الشربيني تمسكها بالصدارة، فيما جاءت نوران جوهر في الوصافة، وحافظت هانيا الحمامي على تواجدها في المركز الثالث، فيما استغلت نيلي جيليس فوزها بلقب سنغافورة لتقفز مركزين لتحتل المركز الرابع.

واستقرت سلمى هاني في المركز 11، كما حافظت روان العربي على مركزها في المركز 14، وهو ما كررته ندى عباس وأمينة عرفي وفريدة محمد بعدما حافظوا على المراكز من 17 وحتى 19 على الترتيب.

واحتلت الأمريكية أماندا صبحي المركز الخامس، وارتقت الإنجليزية جورجينا كيندي مركزين لتأتي في المركز السادس، فيما تراجعت نور الطيب مركزا لتحتل السابع بعد خروجها المبكر من ثمن نهائي بطولة سنغافورة.

فيما تراجعت النيوزيلندية جولي كينج 4 مراكز لتأتي في المركز الثامن، وحافظت الأمريكية أوليفيا فيشر على وجودها في المركز التاسع، واحتلت تيني جيليس المركز العاشر.


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