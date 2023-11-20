حماس: قصف المستشفى الإندونيسي جريمة تستدعي التدخل الدولي

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، القصف الإسرائيلي المكثف على المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة فجر اليوم، وراح ضحيته 12 شهيدًا وعشرات الجرحى، من بينهم مرضى ونازحين وطواقم طبية.



وقالت حماس، إن الاحتلال يحاول الإجهاز على المستشفى الوحيد العامل في شمال قطاع غزة، بعد أن فرض وقف العمل في بقية المستشفيات بقوة السلاح والقصف، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".



وأكدت حماس، أن هذه الجريمة تتطلب موقفًا واضحًا من المجتمع الدولي ينحاز فيه إلى قيم الإنسانية والقانون الدولي، لوقف المجزرة الوشيكة التي ينوي الاحتلال تنفيذها، ووقف كل الانتهاكات بحق المدنيين في غزة.



وكان الاحتلال الإسرائيلي، فرض حصارًا مشدّدًا على منطقة محيط المستشفى الإندونيسي وصار يطلق النار على كل من يتحرك فيها. يأتي ذلك استمرارًا لسياسة الاحتلال بتدمير القطاع الصحي لتنفيذ جريمة التهجير القسري تحت وطأة القصف والمجازر وتدمير البنى التحتية.