مجلس الشباب المصري يدشن قافلة من 5 شاحنات محملة بالمواد الإغاثية للأشقاء في غزة

قدم مجلس الشباب المصري، مجموعة من المساعدات لتوجيها إلى قطاع غـزة، لدعم المصابين والجرحى جراء العدوان والعمليات الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال.



ومن جانبه، أكد جون طلعت، عضو مجلس أمناء الشباب المصري، أنه تم تجهيز اليوم مجموعة من الحاويات والتي تصل لـ5 شاحنات تضم عدد من المساعدات الإغاثية وأدوية وبطاطين، لتوجيها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.



وأشار جون طلعت إلى أنه يتم توجيه هذه المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وهذه المساعدات هي الثانية التي يوجهها مجلس الشباب المصري للأشقاء في غزة، مؤكدًا أن هذا يأتي تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي,



وفي وقت سابق، أصدر مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بياناً بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، يدين أحداث العنف داخل قطاع غزة.