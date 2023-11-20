 مجلس الشباب المصري يدشن قافلة من 5 شاحنات محملة بالمواد الإغاثية للأشقاء في غزة - بوابة الشروق
الإثنين 20 نوفمبر 2023 1:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مجلس الشباب المصري يدشن قافلة من 5 شاحنات محملة بالمواد الإغاثية للأشقاء في غزة


نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 12:51 م | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 12:51 م
قدم مجلس الشباب المصري، مجموعة من المساعدات لتوجيها إلى قطاع غـزة، لدعم المصابين والجرحى جراء العدوان والعمليات الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال.

ومن جانبه، أكد جون طلعت، عضو مجلس أمناء الشباب المصري، أنه تم تجهيز اليوم مجموعة من الحاويات والتي تصل لـ5 شاحنات تضم عدد من المساعدات الإغاثية وأدوية وبطاطين، لتوجيها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشار جون طلعت إلى أنه يتم توجيه هذه المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وهذه المساعدات هي الثانية التي يوجهها مجلس الشباب المصري للأشقاء في غزة، مؤكدًا أن هذا يأتي تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي,

وفي وقت سابق، أصدر مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بياناً بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، يدين أحداث العنف داخل قطاع غزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك