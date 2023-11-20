مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة: العالم يواجه ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة

أعربت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة اليوم الاثنين عن توقعها أن العالم يواجه ارتفاعات شديدة في درجة الحرارة، وذلك قبل أسبوعين على انطلاق مؤتمر تغير المناخ 2023 في دبي.

وقالت إنجر أندرسن عبر رابط فيديو من نيروبي: "في هذا الوقت تحطم البشرية جميع الأرقام القياسية الخاطئة بشأن التغير المناخي".

وأضافت أن انبعاثات الغازات الدفيئة ودرجات الحرارة سجلت ارتفاعات جديدة وأن أحداث الطقس أصبحت أكثر شدة.

وتوصل التقرير الأممي الذي نشر اليوم: "أن العالم يتجه إلى ارتفاع في درجة الحرارة أعلى من أهداف اتفاق باريس ما لم تنجز البلدان أكثر مما وعدت به".

يُذكر أن تقرير العام الماضي وجد أن "السياسات المعمول بها حاليا تشير إلى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.8 درجة مئوية بحلول نهاية القرن"، وذلك مقارنة مع مستوى ما قبل عصر الصناعة.

وقال التقرير إن تنفيذ التعهدات الحالية لن يؤدي إلا إلى خفض هذا الارتفاع إلى ما بين 2.4 إلى 2.6 درجة بحلول نهاية القرن.

يشار إلى أنه في مؤتمر باريس تم الاتفاق على هدف أقل من درجتين مئويتين، على أن يكون الهدف 1.5 درجة مئوية إن أمكن لتجنب أسوأ عواقب لظاهرة الاحتباس الحراري، مثل المزيد من العواصف المدمرة والفيضانات والجفاف وحرائق الغابات.

وارتفعت حرارة العالم بالفعل بنحو 1.1 درجة مئوية منذ عصر ما قبل الصناعة، مع تفاوت إقليمي كبير.