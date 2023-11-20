روسيا تدرج الفائزة بجائزة يوروفيجن في قائمة المطلوب القبض عليهم

أفادت وكالات أنباء روسية اليوم الاثنين بأنه تم إدراج المغنية الأوكرانية جامالا، التي تعود أصولها لعرقية تتار القرم، ضمن قائمة روسيا للمطلوب القبض عليهم.

ولم توضح وزارة الداخلية التهم الجنائية الموجهة ضد المغنية، 40 عاما، واسمها الحقيقي سوزانا جامالادينوفا.

وقد انتقدت المغنية أكثر من مرة الحرب الروسية الأوكرانية، كما أنها من أبرز المناصرين لعرقية تتار القرم، التي تتفق الجماعات الحقوقية على أنها تتعرض للاضطهاد في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

ويذكر أن جامالا فازت في مسابقة يوروفيجن في ستوكهولم خلال عام 2016 بعد غنائها أغنية "1944" التي تدور حول طرد أفراد عرقية تتار القرم من موطنهم بناء على أوامر موسكو في ذلك الوقت.