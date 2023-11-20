محلل فلسطيني: إسرائيل لم تحقق 2% من أهداف حملتها العسكرية خلال الـ 45 يوما للحرب

قال المحلل السياسي الفلسطيني طه الخطيب، إن المشهد العسكري على مدار الـ45 يوما للحرب على غزة، يوحي بالأمل، مؤكدا أن الاحتلال لم يستطع تحقيق حتى 2% من أهداف الحملة العسكرية على القطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن إسرائيل حققت نتائج في قتل أكبر عدد من الشعب الفلسطيني، وهو أصل المخطط الأمريكي، حيث فاق عدد الشهداء الـ15 ألفا في غزة، وتدمير أكثر من 40% من الوحدات السكنية، وفوق 70% من البنية التحتية، منوها بأنه هناك مقاومة وعمليات اشتباك مع قوات الاحتلال، على الرغم من دك جيش العدو لمنطقتي الشيخ رضوان والنصر-حسبما قال.

ولفت إلى أن غزة أصبحت مقطوعة الأوصال بحكم جبروت الآلة العسكرية الإسرائيلية، في ظل وجود 70 ألف موظف للسلطة الفلسطينية، منهم ما زال بالخدمة ومنهم من على المعاش.

وأشار إلى أن ما حدث في 7 أكتوبر نصر عسكري، هزُمت فيه الدولة العبرية والجهاز الأمني الأمريكي، ولهذا السبب تقود الولايات المتحدة الحرب في غزة، وبعد توقف الحرب، ستنكشف خسائر الجيش الأمريكي من فرقة دليتا على حدود وداخل غزة، مشددا على «أن قوات الاحتلال لم تستطع الإفراج عن 3 محتجزين من 345 بين أسير من الجيش الإسرائيلي ومحتجزين وبعض الرهائن».