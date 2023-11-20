صندوق الثروة النيجيري يعتزم استثمار 500 مليون دولار في مشروعات الطاقة المتجددة

أعلن صندوق الثروة السيادي النيجيري، في بيان عبر البريد الإلكتروني، اليوم الإثنين، اعتزامه الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن بيان الصندوق، القول إنه عقد "شراكة استراتيجية" مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بهدف الالتزام المشترك بتنمية الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في نيجيريا.

وفي الوقت نفسه، يعتزم الصندوق المعروف رسميا باسم "مؤسسة الاستثمار السيادية النيجيرية" استثمار 500 مليون دولار في مشروعات للطاقة المتجددة.

يذكر أن نيجيريا هي أكبر دولة منتجة للنفط في قارة أفريقيا.

يأتي ذلك في حين تعتزم نيجيريا زيادة الحوافز للمستثمرين الأجانب في محاولة لمواجهة تراجع رأس المال القادم إلى داخل البلاد، وذلك في إطار خطط الحكومة لتنشيط الاقتصاد.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، دوريس أوزوكا أنايت، في وقت سابق من الشهر الحالي إن الحكومة في أبوجا ستطرح إجراءات للقضاء على الازدواج الضريبي، والسماح بتسريع تحويلات الأموال الأجنبية.

وقالت: "لدينا مناطق تجارة حرة يمكن أن تكون مناسبة لأعمالهم وتصدير واستيراد المواد الأساسية الخاصة بهم بدون أي ضرائب".

ووصفت ذلك بأنه "حافز قوي" للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي تراجع بنسبة 52% إلى 698 مليون دولار في السنوات الست حتى عام 2021.

ومنذ أن تولى السلطة في مايو، بدأ الرئيس بولا تينوبو إصلاحات لتنشيط أكبر اقتصاد في أفريقيا من حوالي عشر سنوات من التراجع.

وتشمل إلغاء دعم سنوي للوقود بقيمة 10 مليارات دولار وتحرير سوق الصرف الأجنبي، ما أدى إلى تراجع قيمة النيرة بأكثر من 40%.

كما تقوم نيجيريا بمراجعة اتفاقياتها الثنائية مع دول لتعزيز الاستثمارات.

وفي سبتمبر، دخلت في العديد من الاتفاقيات مع الهند، ما قد يؤدي إلى أن تقيم الشركات مصانع للسيارات والصلب في أكبر منتج للنفط في أفريقيا.

يذكر أن ديون نيجيريا، تزايدت خلال السنوات الثماني الماضية بنحو 8 أمثالها إلى أكثر من 110 مليارات دولار، واستهلكت خدمتها حوالي 96% من إجمالي إيرادات الدولة في العام الماضي.