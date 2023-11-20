جدّدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قصف تل أبيب ردا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.
وقالت كتائب القسام، في بيان، إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين.
وأظهرت لقطات مصورة، حرائق في ضواحي تل أبيب بسبب صواريخ المقاومة.
وحاولت منظومة القبة الحديدية، التعامل مع صواريخ القسام، من دون أن تتمكن في إسقاطها كليةً.
كما أظهرت لقطات مصورة، حالة الرعب تهيمن على الإسرائيليين بسبب صواريخ المقاومة.
ووصفت تقارير إعلامية، هذه الرشقات بأنها من بين أكبر الضربات التي تلقتها إسرائيل من الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة.
فيما دوت صافرات الإنذار، في جميع أنحاء وسط إسرائيل بعد إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن صافرات الإنذار دوت في منطقة غوش دان (تضم تل أبيب والمنطقة الوسطى).
ومنذ 45 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.