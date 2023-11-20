جدّدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قصف تل أبيب ردا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.



وقالت كتائب القسام، في بيان، إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين.



وأظهرت لقطات مصورة، حرائق في ضواحي تل أبيب بسبب صواريخ المقاومة.





وحاولت منظومة القبة الحديدية، التعامل مع صواريخ القسام، من دون أن تتمكن في إسقاطها كليةً.

#كتائب_القسام تعلن عن قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين

رعب وهلع في بعد وصول صواريخ المقاومة الفلسطينية 🇵🇸 وتوقف الحركة المرورية وإصابة سيارة مستوطنين في "حولون" في جراء إطلاق الصواريخ من #غزة

كفو مليون #القسام

كفو مليار يا #ابو_عبيدة #Israel pic.twitter.com/oS9CmtkQ3Z — محمد علاء العناسوه (@alaa_tallaq) November 20, 2023

كما أظهرت لقطات مصورة، حالة الرعب تهيمن على الإسرائيليين بسبب صواريخ المقاومة.





القسام نفذت قبل قليل أكبر هجوم صاروخي على تل أبيب ومدن وسط إسرائيل منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر



كان الإسرائيليون يعتقدون أن حماس وكتائبها انتهت pic.twitter.com/GzFRZyck9Q — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) November 20, 2023

ووصفت تقارير إعلامية، هذه الرشقات بأنها من بين أكبر الضربات التي تلقتها إسرائيل من الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة.



فيما دوت صافرات الإنذار، في جميع أنحاء وسط إسرائيل بعد إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة.



وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن صافرات الإنذار دوت في منطقة غوش دان (تضم تل أبيب والمنطقة الوسطى).



ومنذ 45 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.