معهد التمويل الدولي يتوقع ركودا اقتصاديا حادا في الأرجنتين

يتوقع معهد التمويل الدولي ركودا اقتصاديا حادا، وارتفاع معدل التضخم في الأرجنتين إلى 100%، أو أكثر خلال العام المقبل سواء قام الرئيس المنتخب خافيير ميلي، بتغييرات كبيرة على السياسة الاقتصادية أو لم يفعل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن مارتن كاستيلانو رئيس إدارة أبحاث أمريكا اللاتينية، في المعهد قوله: "الركود الاقتصادي المؤلم في 2024 يبدو محتوما بغض النظر عن السياسات السائدة"، مضيفا أن الاقتصاد الأرجنتيني سينكمش خلال العام المقبل بمعدل 1.3% بعد انكماشه بمعدل 2.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.

كما يتوقع كاستيلانو، في التقرير الصادر عن المعهد استمرار معدل التضخم فوق مستوى 100% خلال العام المقبل مع انخفاض حتمي في قيمة العملة المحلية.

من ناحيته أعلن الرئيس الأرجنتيني المنتخب الاقتصادي الليبرالي خافيير ميلي، عن انطلاق عملية إعمار البلاد محذرا من أنه "لن تكون هناك أنصاف حلول".

ونقلت شبكة يورو نيوز الإخبارية، اليوم الإثنين، عن ميلي قوله في خطاب الفوز بالانتخابات مساء أمس الأحد: "اليوم تبدأ نهاية الانحطاط" وتنطلق "إعادة عملية إعمار الأرجنتين".

ووصف ميلي، في خطاب إلى آلاف من أنصاره في مقر حملته في بوينس آيرس بعد فوزه الساحق بأكثر من 55% من الأصوات على وزير الاقتصاد، الذي ينتمى إلى تيار الوسط سيرخيو ماسا، ليلة إعلان فوزه مساء أمس بأنها " ليلة تاريخية للأرجنتين".

وتابع ميلي: "انتهى النموذج الطبقي الفقير، واليوم نتبنى نموذج الحرية كي نصبح مجددا قوة عالمية. اليوم تنتهي طريقة مورِسَت بها السياسة، وتبدأ طريقة أخرى".

وقال الرئيس المنتخب: "نحن نواجه مشاكل هائلة: التضخم والركود ونقص الوظائف الحقيقية وانعدام الأمن والفقر والبؤس، هذه مشاكل لن تحل إلا إذا تبنينا أفكار الحرية مرة أخرى".