صحة غزة: وفاة 8 من الأطفال الخدج الذين خرجوا من مستشفى الشفاء

أفادت وزارة الصحة في غزة، صباح الاثنين، بوفاة 8 من الأطفال الخدج الفلسطينيين الذين خرجوا من مجمع الشفاء الطبي المحاصر.

وقالت في تصريحات لفضائية «العربية»، إن «القوات الإسرائيلية تواصل حصار الموجودين داخل مستشفى الشفاء».

وذكرت أن «إسرائيل تكرر سيناريو مستشفى الشفاء في المستشفى الإندونيسي»، قائلة إن «هناك عددًا كبيرًا من الجرحى في حالة حرجة داخل المستشفى الإندونيسي».

وأكدت مصادر طبية نقل 31 رضيعا من الخداج بأمان من المستشفى الرئيسي في غزة إلى مستشفى آخر في الجنوب، حيث سيتم نقلهم إلى مصر.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه تم إجلاء الأطفال «المريضين للغاية»، إلى جانب ستة عاملين صحيين وعشرة من أفراد أسرهم.

وأضاف أنهم نُقلوا إلى مستشفى في مدينة رفح جنوب غزة حيث يتلقون الرعاية العاجلة.

وقال محمد زقوت، مدير مستشفيات غزة، إن الأطفال يعانون الجفاف والقيء وانخفاض درجة حرارة الجسم، كما أصيب بعضهم بالإنتانات لأنهم لم يتلقوا أي دواء.

ونوه أنهم «لم يكونوا في ظروف مناسبة للبقاء على قيد الحياة»، قائلًا إنهم سيذهبون إلى مصر للحصول على رعاية أكثر تخصصًا.