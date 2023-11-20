روسيا تنفي وجود اتصالات مع الولايات المتحدة لتسوية الأزمة الأوكرانية

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد حاولت التواصل مع بلاده خلال منتدى "أيبك" في سان فرانسيسكو بخصوص تسوية الأزمة في أوكرانيا.



وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك محاولات للتواصل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية خلال منتدى (أيبك) أو عبر القنوات الدبلوماسية بخصوص تسوية الأزمة في أوكرانيا: "لا، لم تكن هناك مثل هذه المحاولات".



وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت - في وقت سابق - إلى احتمال تواصل الولايات المتحدة وروسيا على هامش قمة سان فرانسيسكو للبحث عن تسوية للأزمة في أوكرانيا.



من ناحية أخرى، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية أن اتهامات السلطات الفنلندية لبلاده بتسهيل عبور اللاجئين غير الشرعيين للحدود غير مقبولة، مؤكدا أن حرس الحدود الروسي ملتزم باتباع كل التعليمات المتعلقة بالخدمة على الحدود مع فنلندا.



وقال بيسكوف: "نحن لا نقبل مثل هذه الاتهامات، والمعبر الحدودي يستخدم من قبل أولئك، الذين لديهم الحق القانوني في ذلك".



وأضاف أن حرس الحدود الروسي يمتثل بشكل كامل لجميع التعليمات الرسمية بشأن المعابر الحدودية مع فنلندا.



يذكر أن فنلندا لم تستبعد - في وقت سابق اليوم - إغلاق حدودها مع روسيا بشكل كامل.



وكانت العلاقات بين البلدين قد توترت بشدة بعد انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".