 دويدار: الزمالك لا يحتاج إلى أحمد فتوح - بوابة الشروق
الإثنين 20 نوفمبر 2023 1:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

دويدار: الزمالك لا يحتاج إلى أحمد فتوح

نديم ناجي
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 12:54 م | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 12:54 م

علق أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، على أزمة ثلاثي الفريق الأبيض، أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

وقال دويدار في تصريحات تلفزيونية: " قرار مجلس إدارة الزمالك ببيع أحمد فتوح هو قرار انتقامي بسبب مساومة اللاعب للزمالك أثناء المفاوضات على تجديد التعاقد".

وتابع: "كنت أتمنى عدم إعلان الزمالك عن بيع فتوح؛ بسبب الخسارة المادية التي ستقع على النادي من هذا القرار".

وواصل: " كان من الأفضل أن يعلن الزمالك تجميد فتوح لأجل غير مسمى، ولكن بعد قرار عرضه للبيع فلن يستطيع الزمالك إعادته للفريق مرة أخرى وإلغاء قراره".

وأتم: " بالنسبة لي، الزمالك لا يحتاج إلى أحمد فتوح أو محمد صبحي، الأخير حارس جيد ولكنه ليس مميزا، والنادي يستطيع تعويضه".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك