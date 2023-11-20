دويدار: الزمالك لا يحتاج إلى أحمد فتوح

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علق أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، على أزمة ثلاثي الفريق الأبيض، أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

وقال دويدار في تصريحات تلفزيونية: " قرار مجلس إدارة الزمالك ببيع أحمد فتوح هو قرار انتقامي بسبب مساومة اللاعب للزمالك أثناء المفاوضات على تجديد التعاقد".

وتابع: "كنت أتمنى عدم إعلان الزمالك عن بيع فتوح؛ بسبب الخسارة المادية التي ستقع على النادي من هذا القرار".

وواصل: " كان من الأفضل أن يعلن الزمالك تجميد فتوح لأجل غير مسمى، ولكن بعد قرار عرضه للبيع فلن يستطيع الزمالك إعادته للفريق مرة أخرى وإلغاء قراره".

وأتم: " بالنسبة لي، الزمالك لا يحتاج إلى أحمد فتوح أو محمد صبحي، الأخير حارس جيد ولكنه ليس مميزا، والنادي يستطيع تعويضه".