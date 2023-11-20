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الرئيس الذي قال في مؤتمره الصحفي مع المستشار الألماني "نحن لا ندين لإسرائيل" يقول الحقيقة . أهنئك على موقفك الخطابي . ولكن عندما ننظر إلى موقفك العملي أشعر بالخجل باسم وطني وأمتي ! إن لم نكن مدينون لإسرائيل، فلماذا تستمر شحنات النفط من جيهان إلى إسرائيل؟ لماذا تستمرون في إرسال… pic.twitter.com/vkik9BHeLz
— Ahmet Davutoğlu (@A_Davutoglu_ar) November 20, 2023
الرئيس الذي قال في مؤتمره الصحفي مع المستشار الألماني "نحن لا ندين لإسرائيل" يقول الحقيقة . أهنئك على موقفك الخطابي . ولكن عندما ننظر إلى موقفك العملي أشعر بالخجل باسم وطني وأمتي ! إن لم نكن مدينون لإسرائيل، فلماذا تستمر شحنات النفط من جيهان إلى إسرائيل؟ لماذا تستمرون في إرسال… pic.twitter.com/vkik9BHeLz