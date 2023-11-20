انتقد رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو، رئيس بلاده رجب طيب أردوغان بسبب استمرار تصدير النفط في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



قال أوغلو في كلمة له: «تابعنا المؤتمر الصحفي للرئيس أردوغان مع المستشار الألماني شولتز وما قاله إننا لسنا مديونين لإسرائيل لذا لا يوجد عندنا ما تحاسبنا عليه».



وأضاف أن تصريح أردوغان صحيح ويدعمه ويستحق التحية عليه، لكنه استدرك: «إذا سأل أحد ما نفس رئيس الجمهورية السؤال التالي، طالما أننا لسنا مديونين لإسرائيل، لماذا إذا شحنات البترول من ميناء جيهان إلى إسرائيل لا تزال مستمرة».



وتابع: «إذا كان وقود الطيران الإسرائيلي يُساق من طرفنا، إذا كان الطعام الذي يتغذى به الجنود الإسرائيلي يُساق من طرفنا.. عار عليكم، يا للعار».



وواصل هجومه على أردوغان قائلا: «تقولون لو تركنا الحكم تسقط بغداد، لو تركنا الحكم تسقط القدس، لو تركنا الحكم تسقط غزة، وعندما تسقط غزة لا تفعلون أي شيء».



وأشار إلى أنه إذا كان أردوغان صادقا، فعليه وقف شحن النفط إلى إسرائيل الآن، لمنع استخدام الطيران الإسرائيلي.