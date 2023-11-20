تكريم 52 طالبا من حفظة القرآن الكريم بقرية أولاد عمرو في قنا

كرم أهالى قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، نحو 52 طالبا من حفظة القرآن الكريم، وتسليمهم الجوائز النقدية والعينية وشهادات التقدير، فى احتفالية حضرها المئات من أهالى القرية والقرى المجاورة والعمد والمشايخ، لتحفيزهم وتشجيعهم على الاستمرار فى تلاوة وحفظ القرآن الكريم.

وقال المهندس سعودى صابر، القائم على التكريم، إن الاحتفالية شهدت حضور عدد كبير من أهالى قرية أولاد عمرو والقرى المجاورة، بالإضافة إلى الوعاظ وأئمة المساجد من إدارات الأوقاف وكثير من القيادات الشعبية؛ لتشجيع الحفظة وتحفيزهم على المزيد لتعزيز القيم الدينية والقرآنية.

وأضاف صابر أنه تم اختيار 52 طالبا من حفظة القرآن وتم تقديم الجوائز النقدية والعينية لهم منها شاشات تليفزيونية لأصحاب المراكز الأولى من حفظة القرآن، وهذا التكريم يعد تقديرا لجهودهم وقدراتهم فى حفظ كتاب الله وبالتالى يشعرون بالفخر والثقة فى النفس وسط أهالى قريتهم.

وذكر أن التكريم يعكس اهتمام المجتمعات المحلية ويعمل على تعزيز القيم الدينية والأخلاقية والوحدة والتلاحم بين أفراده، كما يخلق جيل قادر على نقل رسالة الإسلام بمهارة ويعزز روح التفانى والالتزام بين الشباب ودفعهم لمواصلة الاجتهاد والعمل على خدمة المجتمع.