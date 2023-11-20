توزيع أجهزة لاب توب على ذوي الهمم بجامعة جنوب الوادي

أقيمت بجامعة جنوب الوادي، اليوم، فاعلية توزيع أجهزة اللاب توب على الطلاب ذوي الهمم بالجامعة، تحت رعاية نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي والدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وبحضور الدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعي والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.

ووجه رئيس جامعة جنوب الوادي التحية لجهود وزارة التضامن الاجتماعي، مشيدا بالتعاون المثمر مع الجامعة في دعم الطلاب الفائقين والطلاب غير القادرين، مشيرا إلى أهمية التكافل الاجتماعي و الدعم الإنساني وأهمية استثمار القيم الطيبة داخل كل انسان.

وأضاف أنه يجري الإعداد لعمل قاعدة بيانات بالفئات الأولى بالرعاية في الجامعة وعمل موقع إلكتروني لخدمات التضامن الاجتماعي بالجامعة وتوفير نظام معلوماتي متكامل ووجه بقيام كلية التربية بعمل تصور لتعظيم الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الهمم بالجامعة.



واستعرض الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، أهم الخدمات التي تقدمها وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات في توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية وإقامة حاضنات الطلاب الفائقين وتقديم الدعم المادي للخريجين وتشجيع البحث العلمي لطلاب الدراسات العليا في عدد من كليات الجامعة.

وتحدث حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، عن دور الوزارة في بناء الإنسان من خلال خدماتها المتنوعة والحرص على التكامل مع مختلف أجهزة الدولة.

تضمنت الفعاليات توزيع أجهزة اللاب توب على الطلاب ذوي الهمم من كليات الآداب والحقوق بقنا والألسن بالغردقة وتكريم الطلاب الفائقين ومتطوعي وحدة التضامن الاجتماعي.