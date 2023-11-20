روسيا تلوم كييف والغرب بسبب مشاكل أوكرانيا في العقد الماضي

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ألقت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، باللوم على أوكرانيا والغرب في الصراع مع موسكو في تصريحات بمناسبة الذكرى العاشرة للاحتجاجات المؤيدة لأوروبا في ميدان الاستقلال في كييف.

وتساءلت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مستخدمة عبارات مهينة، عما جلبه حلم أوروبا لأوكرانيا.

قالت زاخاروفا، بحسب تعليقات نشرت على موقع وزارة الخارجية الروسية: "لقد تحولت أوكرانيا من جمهورية سوفيتية سابقة مزدهرة ومتطورة صناعيا ومكتظة بالسكان، إلى أراض فقيرة تحتضر".

وأضافت: "لقد فقدت أوكرانيا استقلالها بسبب أحداث نوفمبر 2013 وما تلاها".

وقالت: "حدد المستعمرون الغربيون سياستها الداخلية والخارجية".

ونشبت الحرب الروسية الأوكرانية منذ ما يقرب من 21 شهرا من أجل إعادة أجزاء من أوكرانيا إلى سيطرة موسكو.

وبدأت ما تسمى باحتجاجات الميدان الأوروبية، والتي أطلق عليها فيما بعد ثورة الكرامة في أوكرانيا، في 21 نوفمبر عندما تجمع المتظاهرون الأوائل في ميدان (الاستقلال) في كييف.

وكان المتظاهرون يحتجون على قيام الرئيس الأوكراني آنذاك فيكتور يانوكوفيتش، بإلغاء اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي تحت ضغط من موسكو.

وعندما حاول يانوكوفيتش استخدام القوة لقمع الاحتجاجات، ازدادت قوتها، وارتفعت الأصوات المطالبة باستقالته.

وفي فبراير 2014، تصاعد العنف وأطلق القناصة النار على المتظاهرين، حيث لقي أكثر من 100 شخص حتفهم.

وساعد الوسطاء الدوليون أوكرانيا في تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات جديدة، لكن يانوكوفيتش فر إلى روسيا.

وفي مارس 2014 ، انتهزت موسكو فرصة الاضطرابات السياسية وضمت شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود.

ثم أخضعت روسيا بعد ذلك أجزاء من شرق أوكرانيا لسيطرتها العسكرية عبر انفصاليين موالين لها.

وسيتم إحياء ذكرى بداية الاحتجاجات في كييف غدا الثلاثاء، حيث من المتوقع أيضا حضور شخصيات دولية بارزة.