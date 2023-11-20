دويدار: مباراة سيراليون هي الأسوأ لفيتوريا مع المنتخب

انتقد أحمد دويدار، لاعب المنتخب الوطني السابق، البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، بسبب التغييرات التي قام بها على مستوى التشكيل أمام سيراليون.

وقال دويدار في تصريحات تلفزيونية "فيتوريا بدأ لقاء سيراليون بتشكيل خاطئ وكان من الوارد أن نتعرض إلى الهزيمة".

وتابع: "فيتوريا (اتعدى) من كولر، أنا لا أؤيد التدوير بين اللاعبين بدون داعي، فما فائدة التدوير واللاعبين سيخوضون لقاءين فقط في هذا التوقف؟".

وأتم: "الشيء الإيجابي اليوم هو فوز المنتخب، ولكن هناك العديد من السلبيات، مباراة اليوم هي الأسوأ لفيتوريا منذ توليه قيادة الفراعنة".