الصين والسعودية تتفقان على مبادلة العملات للالتفاف على الدولار الأمريكي

أعلن البنك المركزي الصيني اليوم الاثنين، أن الصين قد اتفقت على مبادلة العملات مع المملكة العربية السعودية بمبلغ قدره 50 مليار يوان، بما يعادل 700 مليون دولار لتسهيل التعاون المالي بين البلدين.

وتهدف الصفقة، التي سوف تتلقى الصين بمقتضاها حوالي 26 مليار ريال سعودي (7 مليارات دولار)، إلى زيادة جاذبية العملية الصينية وتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي وهو الوحدة الأكثر شيوعا في التجارة الدولية.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان السيولة واستقرار سعر الصرف، بما سيقلل من مخاطر تقلب أسعار العملات بالنسبة للمستوردين والمصدرين والمتعاملين في الأسواق المالية.

يذكر أن البلدين يتعاونان معا منذ فترة طويلة، حيث تعد الصين مستوردا كبيرا للنفط من السعودية. كما تشكل شبه الجزيرة العربية مكونا رئيسيا من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، لربط الصين بشركائها التجاريين الرئيسيين.

كما تملك الصين حصة في محطتي تكرير ومصنع للإيثلين.

يذكر أن الصين تحاول منذ فترة من الزمان تعزيز دور اليوان في التجارة الدولية، وأن تصبح أقل اعتمادا على الدولار. ذلك أن احتياطيات الدولار يمكن تجميدها في حال نشوب صراع، مما يؤدي إلى مواجهة صعوبات في استيراد النفط.

ويعد ضمان إمدادات الطاقة أحد أسباب مبادلة العملات.