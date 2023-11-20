محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة وضعت خطة استثمارية بهدف خدمة المواطنين، من خلال مراعاة اختيار المشروعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع عليهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستعرض محافظ قنا، نسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لكل وحدة محلية على حدة، وموقف طرح المشروعات التي لم يتم البدء في تنفيذها.

ووجه بضرورة رفع تقرير دوري مُفصل يشمل نسب الإنجاز في تنفيذ مشروعات الخطة، والمعوقات إن وجدت لاتخاذ القرارات اللازمة التي من شأنها الحفاظ على انتظام سير العمل، بهدف تعظيم الاستفادة من المبالغ المخصصة.

وشدد على رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل للوقوف علي جودة الأعمال المنفذة بالمشروعات، والالتزام بالجدول الزمني المقرر لها.

وأضاف أن الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا للعام المالي الحالي بلغت مليارا و146 مليون جنيه، بواقع 632 مليون جنيه مكون محلي، و470 مليون جنيه من برنامج التنمية المحلية، و14 مليونا و200 الف جنيه تمويل ذاتي، لتمويل تنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات: الكهرباء، الطرق، تحسين البيئة، تدعيم الإحتياجات، أمن وإطفاء ومرور، إنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية.