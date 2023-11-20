مذكرة رسمية لوزير الصحة تطالبه بعدم غلق مستشفى صدر إسنا بالأقصر

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تقدمت النائبة زينب السلايمي، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، بمذكرة رسمية لوزير الصحة، للمطالبة بعدم غلق مستشفى الصدر بإسنا بالأقصر أسوة بمستشفيات الصدر بباقي المحافظات التابعة للرعاية الصحية.

وقالت السلايمي، إنها تطالب بعدم الغلق نظرا لأهمية مستشفى الصدر كونها المستشفى الوحيد بمحافظة الأقصر التي تخدم مرضى الصدر وخاصة المصابين بالدرن.

وأضافت السلايمي، أنها قامت بلتواصل بقيادات وزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية للوقوف على تلك المشكلة وحلها في أسرع.

واستطردت أن مسئولين بالهيئة العامة للرعاية الصحية أفادوها بأنه تم نقل القوه البشرية الغير مستغلة إلى مستشفى طيبة، وأنه تم التوجيه بنقل الخدمات العلاجية مثل الأزمة والحساسية الصدرية إلى مستشفى طيبة بمدينة إسنا نفسها مع الإبقاء على خدمات الصدر الوقائية والدرن.