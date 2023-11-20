فورد تطرح أول سندات باليورو منذ تحسن تصنيفها الائتماني

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قررت شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد موتور اختبار وضعها الجديد في سوق المال من خلال طرح سندات في السوق الأوروبية لأول مرة منذ تحسين تصنيفها الائتماني من عالي المخاطر إلى تصنيف استثماري الشهر الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع القول إن شركة فورد موتور كريديت الذراع المالية للشركة الأمريكية تدرس بيع سندات مقومة باليورو، حيث من المتوقع وصول قيمة الطرح إلى 500 مليون يورو على الأقل بأجل يزيد قليلا على 5 سنوات.

وتجري المحادثات الأولية حول سعر عائد يبلغ حوالي 240 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة والمقصود به نقطة الوسط بين أسعار العائد التي تقدمها الشركة على سنداتها والعائد الذي يطلبه المكتتبون.

يذكر أن فورد طرحت في مايو الماضي، عندما كان تصنيفها الائتماني عالي المخاطر، سندات باليورو أقصر أجلا بعائد بلغ 311.7 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة.

ويذكر أن الشركات ذات التصنيف الائتماني الجيد تدفع عادة أسعار فائدة أقل عندما تقترض من السوق مقارنة بالشركات ذات التصنيف المنخفض.

وتم خفض التصنيف الائتماني لشركة فورد إلى مستوى عالي المخاطر في ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد عندما اضطرت الشركة إلى غلق العديد من مصانعها.

وأصدرت فورد بالفعل سندات بالدولار الأمريكي والدولار الكندي واليوان الصيني منذ تحسين تصنيفها الائتماني في الشهر الماضي.

وتمثل سندات اليورو حوالي 10% من إجمالي طروحات فورد من السندات، التي يسيطر عليها الدولار الأمريكي بصورة أساسية.