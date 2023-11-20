منظمة التحرير الفلسطينية تستنكر نبش القبور وسرقة جثث الشهداء من مستشفى الشفاء بغزة

استنكر عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عمر الغول، بشدة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني التي آخرها هدم ونبش القبور الجماعية في مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وقال الغول ـ في مداخلة هاتفية مع القناة (الأولى) المصرية اليوم الاثنين ـ "إن الانتهاكات الإسرائيلية في مستشفى الشفاء الطبي تعكس همجية كيان الاحتلال وتؤكد بالدليل القاطع ارتكابها جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني"، منتقدا في الوقت نفسه مواصلة واشنطن دعمها لإسرائيل في ظل الإثباتات والأدلة الموثقة لجرائم الاحتلال في غزة.

وأكد المسئول الفلسطيني خطف قوات الاحتلال جثث الشهداء من داخل مستشفى الشفاء بغزة من أجل المقايضة عليهم في عملية تبادل الأسرى، متهما في الوقت نفسه إسرائيل بالإتجار في الأعضاء البشرية.

وأشار الغول إلى تعطل عمل كل المنظمات الدولية في غزة بسبب العراقيل الأمريكية، مطالبا الدول العربية بممارسة المزيد من الضغوط واستخدام كل أوراق القوة المتوفرة لديها من أجل وقف العدوان على القطاع.