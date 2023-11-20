طلب تحريات اتهام 3 أشخاص ببيع الألعاب النارية عبر الإنترنت في الإسكندرية

طلبت النيابة العامة في الإسكندرية، الأحد، تحريات المباحث، حول واقعة ضبط 3 أشخاص، عاطلين؛ لاتهامهم بالاتجار بالألعاب النارية من خلال ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد التربح منها "دون وجه حق".

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من ضباط مباحث حماية الآداب العامة التابع لقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام 3 أشخاص، بالاتجار بالألعاب النارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين للمتهمين وضبطهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.