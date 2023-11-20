محافظ القليوبية يشهد فعاليات برنامج المنح الدراسية «مستقبلي» بمجمع تكرير مسطرد

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الاحتفالية السنوية السابعة لبرنامج المنح الدراسية «مستقبلي»، للمعلمين والطلاب والتي نظمتها الشركة المصرية للتكرير بمجمع بترول مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير، والدكتور محمد سعد رئيس الشركة المصرية للتكرير، والمهندس أيمن عماره نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للمشروعات، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ووكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظتي القليوبية والقاهرة.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بالتواجد في احتفالية تخرج دفعة جديده من المستفيدين ببرنامج المنح الدراسية «مستقبلي» والذي يُعد من أهم برامج التنمية المجتمعية، التي تقدمها الشركة المصرية للتكرير بهدف تلبية إحتياجات المجتمع المحلي، مؤكداً بأن الدولة لا تألوا جهداً للوصول إلى أفضل سُبل التطوير وتنمية الوعي المجتمعي للمشاركة في دفع عجلة التنمية.

وأشار المحافظ، إلي أهمية برنامج مستقبلي لما يُقدمه من مساهمة فعالة لتحقيق مستقبل علمي أفضل سواءً كان للطلاب أو المعلمين أو خريجي الجامعات، وذلك من خلال المنح الدراسية والدورات التدريبية العلمية وحملات التوعية وغيرها من الأنشطة التي تدعم التعليم، مما يؤثر بشكل إيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ومن ما يؤثر على المستفيدين بشكل فعال في الإرتقاء بمجتمعاتهم.

كما قدم المحافظ خالص الشكر للشركة المصرية للتكرير لما تقدمه من إسهامات عديده لخدمة المجتمع علاوة على النهوض بأوضاع سكان المناطق المحيطة بالشركة سواءً في مسطرد أو الخصوص أو شبرا الخيمة والمطرية، متمنياً للجميع دوام التوفيق في دعم جهود الدولة في التطوير والتنمية.

كما استعرض الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير، جهود الشركة منذ إطلاق مبادرة مستقبلي لتطوير المنظومة التعليمية وعن إيمانه بأهمية إعطاء فرصة للشباب لتمكينهم ومساعدتهم على إطلاق قدراتهم ليصلوا إلى أبعد وأبدع النجاحات، وقال إن الشركة المصرية للتكرير تُعد نموذجا هاما جدا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتماشى مع استراتيجية الدولة وأمن الطاقة، ولم يكن ليرى النور لولا مساندة الدولة والرئيس.

وأشار هيكل، إلى تقديم 479 منحة دراسية وبرامج تدريبية 152 منحة للطلاب و106 منح لطلبة التعليم الفني و215 منحة للمعلمين.

ومن جانبه ألقى رئيس الشركة المصرية للتكرير، الضوء على جهود الشركة المصرية للتكرير في التنمية المجتمعية ومجال التعليم، معربا عن امتنانه بالنجاح الذي حققه برنامج مستقبلي ومساهمته الفعالة في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وخاصة في التعليم الفني، والشباب، والمساهمة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال: "نؤمن بأحقية الجميع في الحصول على تعليم جيد، لتحقيق المساواة بين جميع الأفراد، بما يساهم في بناء المجتمعات وتعزيز فرص الأفراد للحصول على وظائف جيدة، وبالتالي حياة أفضل، فعلى سبيل المثال من خلال المنحة المقدمة للطلاب للدراسة في معهد السالزيان "دون بوسكو"، نعمل على تعزيز المهارات الفنية للشباب لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل".

وأشار رئيس الشركة المصرية للتكرير، إلى أن شركة القلعة تمتلك سجلا حافلا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، من خلال شبكة برامج وشراكات للتنمية المجتمعية، وأن المصرية للتكرير تجسد هذا الدور المسئول والمؤثر من خلال برامجها المجتمعية والمستدامة التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ووفر برنامج "مستقبلي" جميع المستلزمات المدرسية لحوالي 13380 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى توفير 10476 نظارة طبية للمحتاجين، فضلا عن إطلاق الدورات التدريبية للمعلمين؛ ما أثمر عن إفادة 977 معلما بطريقة مباشرة وغير مباشرة على مدار السنوات الماضية.

كما خصصت الشركة فريق عمل مختص بأنشطة التنمية المجتمعية يقوم بإدارة أربعة برامج رئيسية، وهي تحسين المنظومة التعليمية من خلال برنامج "مستقبلي" للطلبة والمعلمين، وتقديم مبادرات العمل التطوعي للشباب وبناء القدرات من خلال برنامج "ريادة"، وبرنامجي "تمكين" و"مشروعي" للتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وزيادة الدخل، وبرنامج "تكافل" لدعم ودمج ذوي القدرات الخاصة.

وفى ختام الإحتفالية تم تكريم 79 من المستفيدين الجدد بمنح مبادرة مستقبلي للمعلمين والطلاب لعام 2023، ومنها 19 منحة دراسيه لطلاب وطالبات التعليم الجامعي، و27 منحة دراسية لطلاب التعليم الفني بمعهد السالزيان "دون بوسكو"، و33 منحة تدريبية للمعلمين والمُعلمات بالجامعه الأمريكية بالقاهرة، وذلك لاستكمال دراستهم في أبرز الجامعات الحكومية والخاصة بمصر.

يذكر أن عدد المستفيدين من برنامج "مستقبلي" للطلبة والذي أطلقته الشركة في 2016 بلغ حتى الآن 216 طالبا وطالبة، من بينهم 133 طالبا يستكملون دراستهم الجامعية في مصر، بينما حصل 4 طلاب على منح للدراسة بجامعات دولية وحصل 79 طالبا على منح تدريب فني بمعهد السالزيان "دون بوسكو".

وفيما يخص برنامج "مستقبلي" للمعلمين بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 215 معلما ومعلمة وذلك منذ إطلاقه عام 2016.