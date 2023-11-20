وزير الصحة: نعتزم نقل الأطفال الخدج الفلسطينيين إلى مستشفى العريش ومستشفيات القاهرة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الأطفال الخدج الفلسطينيين فور وصولهم إلى معبر رفح، سيتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام ومستشفيات القاهرة، وذلك وفقًا لما أفادته قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، مساء الاثنين.

وأكد عبد الغفار، في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، صباح الاثنين، أن الوزارة وضعت الاستعدادات لاستقبال الأطفال الخدج القادمين من غزة.

وفي وقت سابق، أفادت «القاهرة الإخبارية» بأن وزير الصحة توجه إلى معبر رفح البري، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين.

وعلى مدار الأيام الماضية، أجرت مصر استعدادات لاستقبال عدد من الأطفال الخدج الفلسطينيين بمعبر رفح؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي إحصائية غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة، إلى أكثر من 12,200 شهيد، بينهم نحو 5000 طفل، و3250 امرأة، و690 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 29500 مصاب، وفيما لا يزال أكثر من 4000 مواطن في عداد المفقودين، بينهم 2000 طفل.

وارتقى 205 شهداء من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب أكثر من 215 جريحا من العاملين في المجال الصحي، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.

فيما خرجت عن الخدمة 26 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين، بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.