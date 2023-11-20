إضراب جامعي واحتجاجات في أكثر من 50 مدينة ألمانية

ذكرت نقابة فيردي العمالية في ألمانيا أنه من المقرر أن ينظم موظفو الجامعات والطلاب في ألمانيا احتجاجا اليوم الاثنين للمطالبة بتحسين الأجور.

وخطط المنظمون لفعاليات في أكثر من 50 مدينة، بما في ذلك هامبورج وهانوفر وكولونيا وفرانكفورت أم ماين وميونخ ولايبزيج وبرلين. وفي بعض الحالات، ستكون هناك إضرابات تحذيرية طوال اليوم.

ودعا إلى تنظيم يوم الاحتجاج تحالف من نقابات عمالية ومجموعات إضراب وممثلي الطلاب ومنظمات التعليم العالي.

ووفقا لفيردي، فإن الهدف من الجولة الحالية من المفاوضات الجماعية لموظفي الدولة هو تأمين زيادات كبيرة في مرتبات موظفي الجامعة والتوصل لاتفاقية جماعية على مستوى البلاد للموظفين المساعدين والمدرسين.

يشار إلى أنه خلال مفاوضات الأجور في القطاع العام في الولايات الاتحادية الألمانية، والتي كانت جارية منذ نهاية أكتوبر، تطالب النقابات بزيادة بنسبة 5ر10%، بحد أدنى للزيادة قدره 500 يورو شهريا.

وقد رفض جانب أصحاب العمل هذه المطالب على اعتبار عدم إمكانية تحملها. وتريد النقابات مواصلة الضغط من خلال الإضرابات التحذيرية حتى إجراء الجولة الثالثة من المفاوضات في ديسمبر المقبل.