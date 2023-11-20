وزير المجالس النيابية: اللائحة التنفيذية للتصالح في المخالفات ستكون «مرضية» للشعب

وجه المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الشكر والإشادة لمجلس النواب على تعاونه الكامل مع الحكومة لإنجاز تعديلات غير مسبوقة على قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا خلال الجلسة العامة التي تستكمل مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، إن التعديلات الجديدة ستحقق مطالب الشارع.

وتابع فؤاد، أن التوجيه داخل مجلس الوزراء كان واضحا بالتهسيل على المواطنين لزيادة عدد طلبات التصالح، وهي التوجيهات التي شدد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث التسهيل على المواطنين قدر الإمكان.

وأوضح أن الحكومة ستكون حريصة بشدة على أن يكون هناك تسهيلات كبيرة في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا للنواب أن تلك اللائحة ستخرج كما جاء القانون "مرضية" للشعب المصري.

ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط.

كما يهدف إلى وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات، منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.