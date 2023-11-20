مخرج فلسطيني: مصر لها دور عظيم في إفشال المخطط الصهيوني للتهجير

قال المخرج والكاتب الفلسطيني إياد أبو روك: «نشعر بألم وحزن شديد وفي نفس الوقت نشعر بفخر وإلهام من صمود شعبنا في غزة».

وأضاف خلال مداخلة عبر «زووم»، تقديم الإعلامية انجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأحد، أن منزله في قطاع غزة تعرض للقصف ما أدي إلى استشهاد أقاربه و5 من أسرته، مؤكدا أن قوات الاحتلال لا تستهدف حماس ولا المقاومة ولكنها تستهدف الفلسطينيين.

ولفت إلى أن ما تفعله دولة الاحتلال تريد به إجبار الفلسطينيين على مغادرة بلادهم والهجرة، مشددا على أن صمود الشعب أمام هذه المجازر والانتهاكات أصابت العالم بذهول.

وأشار إلى أن الجاليات العربية في أوروبا انتفضوا من أجل نصرة الشعب الفلسطيني، ومن أجل القضية الفلسطينية والأرض الوحيدة المحتلة في العالم، مثمنا الدور المصري الكبير والجهود التي بذلتها القاهرة في إفشال المخطط الصهيوني بتهجير الفلسطينيين.

وتبذل مصر جهودا كبيرة منذ اللحظات الأولى للحرب على قطاع غزة، فعلى صعيد المساعدات الإنسانية إجمالي الشاحنات التي وصلت خلال الفترة الماضية إلى القطاع عبر معبر رفح قرابة 337 شاحنة، هذا إلى جانب دورها في إيصال المساعدات القادمة من دول عربية وأوروبية إلى مطار العريش، ومن ثم إلى غزة عبر معبر رفح البري.